Vulkaneifel: Tolle Aufbauhilfe – Förderbescheid für den Neubau des Sportplatzes Niederstadtfeld überreicht

NIEDERSTADTFELD. Am 1. Dezember 2023 hat Staatssekretärin Nicole Steingaß einen Förderbescheid aus dem Sondervermögen „Aufbauhilfe“ in Höhe von 832.000 EUR an Bürgermeister Thomas Scheppe übergeben.

Gefördert wird der hochwasserangepasste Wiederaufbau des Sportplatzes Niederstadtfeld, nachdem dieser durch das Hochwasser am 14. Juli 2021 vollständig zerstört wurde.

Am Termin zur Übergabe des Förderbescheides nahmen neben Staatssekretärin Steingaß und Bürgermeister Scheppe auch MdL Astrid Schmitt, Landrätin Julia Gieseking, Ortsbürgermeister Günter Horten, Vertreter der Sportvereine Nieder- und Oberstadtfeld sowie Vertreter der Bauabteilung teil. Außerdem wurden die Maßnahmen zum Sportplatzbau durch das Planungsbüro Senger Consult und zum Hochwasserschutz vom Ingenieurbüro Hömme vorgestellt, die diese jeweils begleiten.

Der bei dem Hochwasserereignis am 14. Juli 2021 zerstörte Sportplatz kann mit Hilfe der 100 % Förderung des Landes Rheinland-Pfalz saniert und gleichzeitig von einem Tennen- in einen Rasensportplatz umgewandelt werden.

Dabei werden Hochwasserschutzmaßnahmen ergriffen, um den Platz und die darunterliegende Ortslage Niederstadtfeld auch in Zukunft vor weiteren Hochwasserereignissen zu schützen. Der Hochwasserschutz umfasst die Schaffung von zusätzlichem Retentionsraum oberhalb des Sportplatzes sowie die Errichtung einer Schwergewichtsmauer entlang des Sportplatzes an der „Kleinen Kyll“. Bei der Vorstellung der Maßnahmen wurde deutlich, dass die Fläche für die Hochwasserschutzmaßnahmen in etwa so groß ist, wie der Sportplatz selbst.

„Ich freue mich sehr, den Förderbescheid heute entgegennehmen zu dürfen. Der Wiederaufbau des Sportplatzes ist wichtig, um auch in Zukunft wieder einen zentralen Ort für sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten zu haben. Die Spielgemeinschaft Niederstadtfeld/ Oberstadtfeld/Wallenborn und auch die Jugendspielgemeinschaft Dauner Land haben hier bereits langen Atem bewiesen, denn die Decke des Tennenplatzes wurde erst 2021 aufwendig saniert.

Noch bevor das erste Training bzw. Spiel darauf stattfinden konnte, wurde der Platz durch das Hochwasser zerstört und kann seitdem erneut nicht genutzt werden. Daher freut es mich umso mehr, dass der Wiederaufbau nun in die Wege geleitet werden kann“, sagt Scheppe im Rahmen der Übergabe.