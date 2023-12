++ TRIER: 30-jähriger Wojciech M. aus Trier-West vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

TRIER. Wie die Kriminalpolizei Trier mitteilt, wird seit Freitag, 08.12.2023, der polnische Staatsangehörige Wojciech Malysko aus Trier vermisst.

Der 30-Jährige wurde letztmalig am Freitag, 08.12.2023, um 19:30 Uhr an seiner Arbeitsstelle, einem Bauunternehmen in Trier West, nahe seiner Wohnanschrift von Arbeitskollegen gesehen.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Malysko derzeit in einer hilflosen Lage befindet. Herr Malysko ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ohne ein Fahrzeug unterwegs.

Herr Malysko kann wie folgt beschrieben werden:

– 30 Jahre alt

– hagere bis sportliche Gestalt

– kurze braune Haare

– ca. 185 cm groß

Zur aktuellen Kleidung ist nichts bekannt.

Wer hat Herrn Malysko nach dem 08.12.2023, um 19:30 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Trier unter der Telefonnummer: 0651/9779-2290 oder an jede andere Polizeidienststelle.