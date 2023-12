Saarland: Keine drei Wochen alt – Neues Blitzer-Gerät wird von Unbekannten beschädigt!

SULZBACH. Vor knapp zwei Wochen wurden im saarländischen Sulzbach ein neues Blitzgerät durch die Stadt installiert. An einer Bushaltestelle im Qierscheider Weg, in der Nähe von Schulen gelegen, sollte das Gerät die Einhaltung des Tempos 30 km/h überwachen. In den Sozialen Medien war die Empörung groß – von Abzocke die Rede! Wie die Polizei nun mitteilt, entstand nun ein “nicht unerheblicher Sachschaden” an dem Gerät.

Demnach schlug ein Unbekannter, vermutlich mit einem spitzen Werkzeug, die Glasscheibe der Anlage mit mehreren

Schlägen ein, sodass diese zersplitterte. Die genaue Schadenshöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen

Eurobetrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Sulzbach hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall tätigen können, sich unter der Telefonnummer 06897/9330 zu melden.