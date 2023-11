Region: Minusgrade und Schnee erwartet – das Wetter am Wochenende

TRIER/REION. In Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands beginnt das Wochenende mit winterlichem Wetter. In bergigen Gegenden oberhalb von 400 Meter kann es schneien und auf den Straßen glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen vier Grad Celsius in der Eifel und ansonsten sechs bis neun Grad. Nachts sinken die Werte auf bis zu minus zwei Grad.

Schnee in der Region erwartet

Auch am Samstag wird Schnee erwartet, in der Eifel sind zwischen ein und drei Zentimeter möglich. Im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze dann wieder auf 600 Meter. Die Tageshöchstwerte liegen bei zwei bis vier Grad, an Rhein und Mosel bei sechs Grad.

(dpa)