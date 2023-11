Luxemburg: Schlägereien, Streitigkeiten und Nachtlärm – Police Grand-Ducale muss 40 Mal ausrücken

LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, musste sie in den vergangenen Stunden rund 40 Mal wegen Nachtlärm, Streitereien oder anderer gemeldeter Störungen ausrücken.

Bei den Ruhestörungen handelte es sich größtenteils um Privatpartys, lärmende Nachbarn, oder auch laute Musik aus Lokalen / von Feiern. In den meisten Fällen zeigten sich die Privatpersonen und Veranstalter verständnisvoll und die Angelegenheit konnte somit geklärt werden. In manchen Fällen konnte kein Lärm mehr festgestellt werden.

Ebenfalls wurden der Polizei im Laufe der Nacht an mehreren Orten öffentliche Auseinandersetzungen gemeldet. In den meisten Fällen konnte vor Ort nichts derartiges mehr festgestellt werden und die Überprüfungen ergaben, dass es sich lediglich um verbale Auseinandersetzungen gehandelt hatte und / oder keine der mutmaßlich implizierten Personen Klage führen oder auf polizeiliche Hilfe zurückgreifen wollte.

So zum Beispiel am frühen Morgen des 04.11.2023 am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt, wo eine alkoholisierte Person gemeldet wurde, die Passanten belästigte. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann wenig kooperativ und weigerte sich, den Ort zu verlassen. Aufgrund seines Zustandes und der Tatsache, dass er die öffentliche Ordnung störte und eine Gefahr für sich und andere darstellte, wurde er im Passagearrest untergebracht.