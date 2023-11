Eifelkeis: Eifel-Literatur-Festival 2024 mit neuem Leiter

30 Jahre nach seiner Gründung geht das Eifel-Literatur-Festival unter neuer Leitung weiter. Viel wird sich aber nicht ändern. Und: Es bleibt in der Familie.

PRÜM/BITBURG. Das Eifel-Literatur-Festival geht 2024 unter neuer Leitung an den Start. Der Jurist Johannes Zierden hat das Ruder von seinem Vater Josef Zierden übernommen. «Ich bin sehr froh, dass es weitergeht», sagte der neue Leiter bei der Vorstellung des Programms am Freitag in Prüm.

Es werde eine kompakte Ausgabe mit sechs Veranstaltungen vom 19. April bis 21. Juni geben – in den Eifelstädten Bitburg, Prüm und Gerolstein. Erwartet werde wieder «die erste Garde der Literaturwelt» mit einem Mix aus Erzählung und Sachbuch, aus Unterhaltung und Anspruch, kündigte Zierden Junior an.

Zu dem Lesefestival angekündigt haben sich Bestsellerautorin Elke Heidenreich und Krimi-Autor Jean-Luc Bannalec alias Jörg Bong. Zudem stehen der Journalist und TV-Moderator Christian Sievers sowie die Autoren Mariana Leky, Navid Kermani und Arno Geiger mit neuesten Werken auf dem Programm.

2024 sei ein Jubiläumsjahr, da das Festival vor 30 Jahren im Jahr 1994 gegründet wurde. Auch künftig werde die Reihe in Trägerschaft des Eifelkreises Bitburg-Prüm alle zwei Jahre über die Bühne gehen, sagte Zierden, der Richter am Landgericht Trier ist. Im Kern wolle er am Festival nichts ändern. Bei der Auswahl der Autoren lediglich könne er sich mehr Angebote für jüngeres Publikum vorstellen.

«Das Eifel-Literatur-Festival ist für mich ein schönes Beispiel dafür, dass großartige, hochkarätige Kulturereignisse auch im ländlichen Raum möglich sind», sagte der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck (parteilos). Das Festival werde «ein Highlight in Rheinland-Pfalz» bleiben. «Das Live-Erlebnis und die Begegnung mit Autoren ist durch nichts zu ersetzen.» Das Land unterstützt die 16. Auflage des Festivals mit 15.000 Euro. Das Budget belaufe sich auf rund 100.000 Euro, sagte Zierden.

Das Festival hat bisher in seiner Geschichte mehr als 250 Autorinnen und Autoren aus 16 Ländern in die Eifel gelockt, darunter auch die Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass (1927-2015) und Herta Müller. Die Zahl der Besucher beläuft sich laut Zierden Senior insgesamt auf gut 100.000.

2024 werde es «ein Festival des Umbruchs» sein, sagte der neue Leiter. Künftig wolle er die Zahl der Autoren pro Festivalzyklus wieder ausbauen – auf eine zweistellige Zahl. «Das Bestreben ist schon, später mehr zu machen und sich vielleicht räumlich auszudehnen», sagte er.