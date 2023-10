Suff-Fahrten im Großherzogtum: Police Grand-Ducale kassiert “Lappen” ein

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet mehrere Alkoholfahrten, die teilweise zu Führerscheinentzügen führten.

Am 27.10.2023 wurde gegen 1.00 Uhr ein Fahrzeug gemeldet, das in Schlangenlinien von Windhof in Richtung Hagen fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv, so dass der Führerschein eingezogen wurde.

Zur gleichen Zeit ereignete sich auf der Route d’Arlon in Luxemburg-Belair ein Verkehrsunfall, bei dem eine aus Richtung Strassen kommende Fahrzeugführerin an einer Baustelle verunfallte. Sie blieb unverletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen. Die Strecke wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

Gegen 1.50 Uhr wurden die Beamten auf ein Fahrzeug aufmerksam, das an der gleichen Stelle durch die besagte Absperrung der Unfallstelle fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt und die Fahrerin kontrolliert werden. Aufgrund des positiven Resultats wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

Kurze Zeit später fuhr ein weiteres Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit auf der gleichen Strecke. Auch hier war der Alkoholtest positiv. Protokoll wurde erstellt.

Bei einer Polizeikontrolle in Diekirch fuhr gegen 3.30 Uhr ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit am Kontrollposten vorbei. Der Fahrer konnte kurze Zeit später angetroffen werden. Aufgrund seines Fahrverhaltens wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen. Zudem verlief der Alkoholtest verlief, Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)