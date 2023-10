Region: Ganz dreister Diebstahl – BMW aus Verkaufsraum von Gebrauchtwagenhändler geklaut

IDAR-OBERSTEIN. Bislang unbekannte Täter brachen durch die Haupteingangstür in den Verkaufsraum des Gebrauchtwagenhändlers in der Veitsrodter Straße in Idar-Oberstein ein. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Donnerstag, 19.10., auf Freitag, 20.10.2023, zwischen 21.00 und 7.45 Uhr.

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten sowie die angrenzende Autowerkstatt und entwendeten einen schwarzen 1er BMW aus dem Verkaufsraum sowie drei Fahrzeugschlüssel. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird der Schaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an der Tatörtlichkeit machen können, werden gebeten, sich unter der 06781/5610 bei der Kriminalpolizei Idar-Oberstein zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)