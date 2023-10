Von fallendem Baum getroffen: Waldarbeiter schwer verletzt

FREISEN. Wie die Polizei St. Wendel am Sonntag mitteilt, ging am Freitag, 13.10.2023, um 15.46 Uhr bei der Integrierten Leitstelle des Saarlandes ein Notruf über einen schwer verletzten Waldarbeiter in einem Waldstück zwischen Freisen und Reitscheid ein.

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen 35-jährigen Ukrainer, welcher für ein Subunternehmen des Saarforstes arbeitete.

Der Waldarbeiter wurde bei Baumfällarbeiten von einem herabfallenden Baum getroffen und schwer verletzt.

Der Mann musste von Einsatzkräften der Feuerwehr Freisen von dem Baum befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Hubschrauber geborgen und in das Uni-Klinikum Homburg gebracht.