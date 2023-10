Region: Schrecklicher Unfall auf der B49 – PKW kollidiert mit Turm – 49-Jähriger tot

EDIGER-ELLER. Am heutigen Donnerstag, 12.10.23 fuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Cochem- Zell gegen 6.00 Uhr aus Richtung Ediger-Eller kommend in Fahrtrichtung Cochem auf der B49. In Höhe des Lehmener Turms, kurz vor der Ortschaft Nehren, kam er mit seinem PKW aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Der PKW prallte frontal gegen die Außenwand des Turms. Durch den heftigen Aufprall wurde der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer tödlich verletzt. Bei Eintreffen des Notarztfahrzeuges vor Ort, welches mit Sondersignalen unterwegs war, stieß der nachfolgende PKW gegen das Notarztfahrzeug. Die Fahrerin des Verursacherfahrzeuges wurde hierbei leicht verletzt.

Die B49 wurde für die Unfallermittlungen und Aufräumarbeiten vor Ort zwischen Nehren und Ediger-Eller gesperrt. Mit der Freigabe dürfte gegen 9.30 Uhr zu rechnen sein. (Quelle: Polizeidirektion Mayen)