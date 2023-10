ESCH-ALZETTE. Wie die Police Gran-Ducale mitteilt, wurde heute am frühen Morgen, 11.10.2023, ein Einbruch in einem Lebensmittelladen in der Rue du Canal in Esch/Alzette gemeldet.

Ein Tatverdächtiger samt Diebesgut konnten kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestellt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die erkennungsdienstliche Behandlung sowie die Festnahme des Tatverdächtigen an. Das Diebesgut wurde an den rechtmäßigen Eigentümer rückerstattet.