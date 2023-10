++ Update: Schulbus-Unfall in Hentern – Eltern holen Kinder in Feuerwehrgerätehaus ab ++

HENTERN. Am heutigen Montagmorgen, ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schulstraße in Hentern. Ein Schulbus auf dem Weg zur Grundschule in Zerf verunfallte mit einem geparkten Traktor und PKW. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich der Busfahrer und etwa 30 Schulkinder in dem Bus (lokalo.de berichtete).

Dabei wurden vier Kinder leicht verletzt und zunächst durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Drei der Kinder kamen anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Saarburg. Die anderen, unverletzten Kinder wurden in das Feuerwehrgerätehaus gebracht und dort von ihren Eltern abgeholt.

Gegen 9.00 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Die Schulstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Im Einsatz waren die Wehrleitung der Verbandsgemeinde, die Feuerwehren aus Hentern und Zerf, das DRK sowie Streifen der Polizei Saarburg und Konz. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell)