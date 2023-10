++ Aktuell: Traurige Gewissheit – Vermisster Fünfjähriger tot in der Saar aufgefunden ++

SAARBRÜCKEN. Der seit einer Woche in Saarbrücken vermisste fünfjährige Junge ist tot. Seine Leiche wurde nach Polizeiangaben am Montag in der Saar gefunden.

Nach Angaben der Saarbrücker-Zeitung wurde der leblose Körper in Höhe der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) durch eine Passantin am Montagmorgen aufgefunden. Diese informierte umgehend die Polizei, welche schließlich die Identität der Leiche bestätigte.

Zahlreiche Suchtrupps, Polizei, Feuerwehr und DLR suchten seit dem vergangenen Montagabend, 2. Oktober nach dem Jungen. Von einem Spielplatz an der Saar, unterhalb des Saarbrücker Staatstheaters, war das Kind spurlos verschwunden. Am Montagmorgen nun die traurige Gewissheit.