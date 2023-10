++ Hentern: Schulbus mit 30 Kindern mit geparktem Traktor verunfallt – vier Kinder verletzt ++

HERNTERN. Am heutigen Montagmorgen ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Schulstraße in Hentern. Ein Schulbus verunfallte mit einem geparkten Traktor und PKW.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich der Busfahrer und ca. 30 Schulkinder in dem Bus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden vier Kinder leicht verletzt.

Die verletzten Kinder wurden durch Rettungskräfte erstversorgt. Die anderen unverletzten Kinder wurden in das Feuerwehrgerätehaus verbracht und dort betreut. Die Schulstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Im Einsatz sind Rettungskräfte des DRK, ein Notarzt sowie Streifen der Polizei Saarburg, Konz und ein Hundeführer. Die Unfallermittlungen dauern noch an.

Es wird nachberichtet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)