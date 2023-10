Bitburg: Dreister Dieseldiebstahl in der Dieselstraße – 350 Liter aus Lkw abgepumpt

BITBURG. Wie die Polizei Bitburg mitteilt, kam es im Zeitraum von Freitag, 06.10.2023, 17.00 Uhr, bis Samstag, 07.10.2023, 13.00 Uhr, kam es im Bereich der Dieselstraße in Bitburg zum Diebstahl von zirka 350 Litern Dieselkraftstoff aus dem Tank einer Sattelzugmaschine.

Der Fahrzeugführer bemerkte den Diebstahl am Samstagnachmittag, als er zu seiner Zugmaschine zurückkehrte.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum in der Dieselstraße entsprechende Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.