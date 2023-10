Autodiebstähle in Luxemburg: Verdächtiger bleibt mit PKW in Feld stecken und flieht zu Fuß

LUXEMBURG. In der Nacht vom 5.10. auf den 6.10.2023 wurden der Police Grand-Ducale im Norden des Großherzogtums vier Autodiebstähle gemeldet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein verdächtiges Fahrzeug lokalisiert werden. Der Fahrer flüchtete allerdings, kam dabei von der Straße ab und blieb in einem Feld in Cruchten stecken, bevor er zu Fuß in ein Waldstück flüchtete. Die Fahndung nach dem Verdächtigen dauert weiter an.

Die Polizei bittet daher, keine fremden Personen im Raum um Cruchten mitzunehmen und verdächtige Beobachtungen im Raum Cruchten, Heinerscheid, Diekirch, Ulflingen und Marnach sofort unter der Notrufnummer 113 zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)