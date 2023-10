RLP: Gruppe stürmt in Bar und prügelt auf Gäste ein – Sechs Verletzte bei brutalem Angriff

ALZEY. Wie die Polizlei in Alzey mitteilt gingen am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 21.10 Uhr mehrere Notrufe bezüglich einer Schlägerei in einer Bar in Alzey ein.

Wie sich herausstellte waren mindestens 10 Personen in den Laden in der Hospitalstraße gekommen und schlugen zielgerichtet auf die Gäste ein.

Hierbei wurde die Bestuhlung der Bar als Schlagwerkzeuge eingesetzt und Pfefferspray versprüht. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen waren die Angreifer in unbekannte Richtung geflüchtet.

Sechs Gäste der Bar wurden infolge des Angriffs verletzt. Hiervon musste eine Person mit einem Knochenbruch in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Einrichtung der Bar wurde erheblich beschädigt. Zur Aufklärung der Geschehnisse und deren Ursachen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.