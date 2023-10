Erstes Auswärtsspiel der Saison: Trierer Gladiators gastieren am Freitag bei RASTA Vechta 2

TRIER. Für die Trierer Gladiators steht am Freitag in der 2. Basketball Bundesliga das erste Auswärtsspiel der Saison an. Bereits am heutigen Donnerstag reiste der Gladiators-Tross von Trier nach Vechta.

Am Ende der vergangenen Saison gab es bei RASTA Vechta gleich zwei Aufstiege zu feiern. Während man die ProA über die gesamte Spielzeit anführte und als Favorit souverän in die easyCredit BBL aufstieg, schaffte auch die zweite Mannschaft der Norddeutschen sensationell den zweiten Aufstieg in Folge.

Erst vor der Saison aus der Regionalliga in die ProB aufgestiegen, gelang der Zweitbesetzung der Rastaner gleich der Durchmarsch in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Dort trifft man nun erstmals auf die Gladiators Trier, Tip-Off im Rasta-Dome ist am Freitag, den 06.10. um 19:30 Uhr (live bei sportdeutschland.tv). Während die Gladiatoren noch keine Gewissheit über den Bestand des 86:78-Heimsieges über die ART Giants Düsseldorf im Ligaauftakt haben, verlor RASTA 2 ihr erstes Saisonspiel mit 81:88 in Kirchheim.

Als Farmteam vorgesehen verfügt RASTA 2 über eine extrem junge, aber auch sehr talentierte Mannschaft aus Spielern, die sowohl in der ProA Spielzeit, als auch erste BBL-Erfahrungen sammeln sollen. Zu nennen sind hier Luc van Slooten, Kaya Bayram und Joshua Bonga, der jüngere Bruder von Weltmeister Isaac. Center Johann Grünloh ist ebenfalls für die ProA gemeldet, spielte sich zuletzt jedoch sogar in die Starting Five der ersten Mannschaft. Neben den hochtalentierten Youngstern stehen mit Leon Okpara und dem in Trier bestens bekannten Kevin Smit zwei Leader mit einer Menge ProA-Erfahrung in den Reihen der Rastaner. Dazu hat man mit Power Forward Kaden Anderson und Small Forward William Yoakum lediglich zwei Importspieler unter Vertrag.

„Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und haben sehr intensiv und fokussiert trainiert. Aktuell sind alle Spieler einsatzfähig und wir wollen auf die solide Leistung gegen Düsseldorf aufbauen. Auswärts muss man sich immer etwas steigern, aber wir haben noch viel Potential und ich glaube wir haben diese Woche angefangen das noch besser auszuschöpfen. Vechta 2 ist das jüngste, aber auch wohl talentierteste Team der Liga und ich habe großen Respekt vor der Arbeit die dort im Jugendbereich in den letzten Jahren geleistet wurde. Natürlich wollen wir aber keine Geschenke verteilen und unsere Erfahrung und Physis nutzen, um den nächsten Sieg zu holen“, sagt der sportliche Leiter der Gladiators Trier, Jacques Schneider.