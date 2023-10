Reizgas im Aufzug versprüht: Drei Bahnmitarbeiter verletzt

MAINZ. Am Nachmittag des 2. Oktober 2023 nutzten drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn den Aufzug zu Bahnsteig 2/3 im Hauptbahnhof in Mainz. Hierbei stellten sie fest, dass offenbar zuvor jemand einen Reizstoff in dem Fahrstuhl versprüht hatte.

Alle drei Personen erlitten Reizungen der Augen und klagten über Hustenanfälle. Über den Sachverhalt informierten die Geschädigten umgehend die Bundespolizei und stellten Strafantrag wegen gefährlicher Körperverletzung.

Auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verzichteten sie. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und saugten die Luft auf dem Fahrstuhl ab, um den Reizstoff zu entfernen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern)