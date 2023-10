LandFrauenverband Trier-Saarburg lädt ein: “Frauen in die Politik – Fit für die Kommunalwahl”

TRIER. Unter dem Motto “Frauen in die Politik – Fit für die Kommunalwahl”, lädt der LandFrauenverband Trier-Saarburg gemeinsam mit dem Landkreis am kommenden Samstag, 6. Oktober um 17 Uhr, zu einer Veranstaltung im Sitzungssaal der Kreisverwaltung (Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier) ein. Dabei stehen Referentin Agneta Psczolla vom Gemeinde- und Städtebund RLP sowie Kommunalpolitikerinnen Rede und Antwort. Landrat Stefan Metzdorf wird das Grußwort sprechen.

In der Veranstaltungsbeschreibung heisst es: “Unsere Gesellschaft wird maßgeblich von politischen Entscheidungen gestaltet. Mit nur ca. 24 Prozent Frauenanteil in der rheinland-pfälzischen Kommunalpolitik werden diese Entscheidungen, die unser aller Leben vor Ort betreffen, aus der männlichen Perspektive getroffen. Für eine gerechte Demokratie braucht es mehr Frauen in der Politik.

Mit der Veranstaltung möchten wir Frauen ansprechen und für kommunalpolitisches Engagement werben. Neben der Vermittlung kommunalpolitischer Strukturen, wird es im moderierten interaktiven Austausch u.a. um Themen gehen, wie klassische Stolpersteine auf der kommunalen Bühne, Konfrontationen im Wahlkampf und wie damit umgehen, Strategien und Hilfe im Umgang mit Hass und Hetze. Darüber hinaus wird es selbstverständlich auch möglich sein eigene Themen mit einzubringen.”

Der LandFrauenverband Trier-Saarburg freut sich auf Ihr Kommen. Gerne können Sie weitere politisch interessierte Frauen mitbringen.