Sandbahnrennen nach tödlichen Unfall abgebrochen

HERXHEIM. In pfälzischen Herxheim ist es am Dienstagnachmittag bei einem Sandbahnrennen zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Bei dem Rennen in der Seitenwagenklasse war ein Gespann in einer Kurve von der Bahn abgekommen und fuhr in einen Holzzaun.

Einer der beiden Menschen, die in dem Renn-Gespann saßen, war bei dem tragischen Unfall so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Das Rennen wurde nach dem Unfall sofort abgebrochen. Auf der Sandbahn in Herxheim sollte heute die Deutschen Meister in der Solo- und der Seitenwagenklasse ermittelt werden.