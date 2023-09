Sperrung auf der A60: Auffahrunfall mit Schwerverletztem – Rettungshubschrauber im Einsatz

HEIDESHEIM. Am heutigen Freitag kam es auf der BAB60 in Richtung Bingen kurz vor der Anschlussstelle Heidesheim zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKWs. Eine Person wurde schwerverletzt.

Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die BAB 60 ist in Fahrtrichtung Bingen derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird am Autobahndreieck Mainz in Fahrtrichtung Wiesbaden auf die BAB 643 abgeleitet.

Der Verkehr von der BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen wird in Fahrtrichtung Darmstadt auf die BAB60 abgeleitet. Die Sperrmaßnahmen würden voraussichtlich bis in den frühen Nachmittag andauern, hieß es von der Polizei. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)