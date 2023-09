Trittenheim: Lebensgefährliche Manipulation an Weinbergsbahn – Junger Winzer rettet sich durch Absprung

TRITTENHEIM. Wie die Polizei Schweich mitteilt, wollte am ein 21-jähriger Winzersohn aus Trittenheim am Montag, 25.09.2023, mit einer Monorackbahn im Steillagen-Weinberg seines Vaters diverse Arbeiten verrichten.

Monorackbahnen sind Einschienenbahnen zur Überwindung extremer Steigungen in unwegsamem Gelände. Ihre Trassen bestehen lediglich aus Vierkantrohren, die in gewissen Abständen auf Stützen lagern. Mit unterschiedlichen Antriebstechniken sind sie in der Lage bis zu 250kg Last zu befördern.

Die Bahn wurde durch bislang unbekannte Täter derart manipuliert, dass sie sich unter maximaler Leistung in Bewegung setzte und nicht mehr abgebremst werden konnte. Zusätzlich wurden Sicherungsstifte an den Trassen bearbeitet, so dass eine Zwangsbremsung der Bahn nicht mehr möglich war. Auch der Aufpralldämpfer am Ende der Bahn wurde gänzlich entfernt, wodurch diese letztlich aus der Trasse geschleudert wurde.

Dem 21-Jährigen gelang es während der unkontrollierten Talfahrt von der Bahn abzuspringen und blieb glücklicher Weise unverletzt.

Zeugen, welche in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen in den Weinbergen festgestellt haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0 oder -46, in Verbindung zu setzen.

Seitens der Polizei ergeht der dringende HINWEIS an alle Winzer, welche über solche Arbeitsgeräte verfügen, diese vor Inbetriebnahme unbedingt auf mögliche Manipulationen zu überprüfen.