Bei Verkehrssicherheitsaktion: Polizei Trier kontrolliert 695 Verkehrsteilnehmer – 407 Bußgelder!!

TRIER. Am Dienstag, dem 26. September 2023, führte das Polizeipräsidium Trier im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion “sicher.mobil.leben – Rücksicht im Blick” einen Kontrolltag mit dem Fokus der Rücksichtnahme im Straßenverkehr und die Verbesserung des Verkehrsklimas im urbanen Raum durch.

Im Blickpunk stand hier insbesondere ein besseres Miteinander in alltäglichen Verkehrssituationen, das letztlich auch die Reduzierung von Verkehrsunfällen zur Folge hat.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier kamen insgesamt knapp 90 Kräfte an 28 Kontrollstellen zum Einsatz. Im Zuge der Kontrollen wurden zielgerichtet 695 Verkehrsteilnehmende, darunter 64 Radfahrende, 10 E-Scooter-Fahrende sowie 580 Pkw-Fahrende kontrolliert, in deren Folge in 407 Fällen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet wurde.

Fünfmal mussten sogar Strafanzeigen gefertigt werden. Daneben konnte die Polizei im Rahmen der Personenüberprüfung einen Haftbefehl vollstrecken. Neben den Überwachungsmaßnahmen führte die Polizei mit 30 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten insgesamt auch 11 Präventionsaktionen durch.