Wetter: Herrlich warmer Spätsommer zum Genießen – Ende noch nicht in Sicht

TRIER. Der Spätsommer zeigt sich aktuell von seiner besten Seite und lässt keine Anzeichen eines Endes erkennen. Selbst erfahrene Meteorologen sind beeindruckt von der anhaltenden Hitze.

Die Bewohner Deutschlands dürfen sich zu Beginn der neuen Woche auf sonniges und trockenes Sommerwetter freuen. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net handelt es sich um eine beispiellose Hitzewelle, die das Land ergriffen hat und weiterhin beherrschen wird. Er betont gegenüber bild.de, dass dies ein Rekordsommer für Ende September und Anfang Oktober ist und er solch anhaltendes warmes Wetter in dieser Jahreszeit noch nie erlebt hat. Dabei scheint der Sommer 2023 keinerlei Anstalten zu machen, sich zu verabschieden.

Die Prognosen versprechen täglich bis zu 11 oder 12 Stunden Sonnenschein in dieser Woche und Höchsttemperaturen um die 25 Grad Celsius. Im Südwesten Deutschlands sind sogar Höchstwerte von bis zu 28 Grad möglich, und am Oberrhein kann es sogar knapp 30 Grad warm werden. An den Küsten bleibt es etwas kühler, mit Temperaturen um die 20 Grad.

Der Wetterexperte Jung (wetter.net) rät dazu, spontan Urlaub zu nehmen und diese unerwartete Verlängerung des Sommers zu genießen. Er betont, dass es Ende September nicht mehr sommerlicher werden könnte. Die Nächte versprechen angenehme Temperaturen im einstelligen Bereich, was erholsamen Schlaf ermöglicht und die unangenehmen schwülen Nächte der Vergangenheit angehören lässt.

Die warmen Tage bieten die perfekte Gelegenheit, ein erfrischendes Eis in einem der örtlichen Eiscafés zu genießen. Wandern in der schönen Natur oder eine Radtour entlang der Moselsind großartige Möglichkeiten, um die frische Luft und die warme Sonne zu genießen.

Aber auch gesellige Abende im Freien sind eine gute Idee. Grillpartys mit Freunden, begleitet von guter Musik und Gesellschaft, sorgen für eine perfekte Sommerstimmung. Es lohnt sich, die Abende zu genießen, da die Tage allmählich kürzer werden und die Nächte länger. Die Sonne geht bereits gegen 19 Uhr unter, aber bis dahin gibt es noch genügend Zeit, um die angenehmen Temperaturen und das Sonnenlicht zu genießen.

(Quelle: Wetter.de / bild.de)