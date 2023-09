BILKHEIM. Ein Motorradfahrer ist auf der Kreisstraße 96 im Westerwaldkreis gestürzt und schwer verletzt worden.

Der 56-Jährige war am Sonntag in Richtung Wallmerod auf Höhe der Ausfahrt Bilkheim vermutlich zu schnell in eine Linkskurve gefahren und rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden. (Quelle: dpa)