Prüm: Explosion in Lebenbensmittel-Laden – Feuerwehr im Einsatz

PRÜM. Wie die Polizei in Prüm mittelt. wurde sie am heutigen Samstag, 23.09.2023, gegen 16. 55 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle über eine Explosion und Rauchentwicklung in Prüm, Teichplatz, informiert.

Vor Ort konnte ein Brand in einem zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossenen Lebensmittelladen festgestellt werden.

Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden.

Infolge des Brandes wurde niemand verletzt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Prüm, Niederprüm, Schönecken, Weinsheim; das DRK mit Rettungswagen und Notarzt sowie die Polizeiinspektion Prüm.