Trier: 13 Studierende feiern Abschluss des dualen Studiengangs “Klinische Pflege”

TRIER. 13 Studierende der letzten Kohorte des dualen Bachelorstudiengangs Klinische Pflege an der Universität Trier haben erfolgreich ihren Bachelorabschluss erworben und ihr Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege bestanden.

Das duale Studium von vier Jahren bestand neben einem universitären Teil aus Fachschulunterricht an der Karl Borromäus Schule und anderen Schulen der Region sowie aus einer praktischen Ausbildung an einer gesundheitlichen Einrichtung. Acht Studierende haben ihren praktischen Teil am Klinikum Mutterhaus in verschiedenen Fachbereichen absolviert.

Dies war der letzte Absolventenjahrgang des dualen Bachelorstudiums Klinische Pflege. Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe 2020 besteht seit Wintersemester 2020 ein modifizierter Studiengang Klinische Pflege an der Universität Trier.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des letzten dualen Bachelorstudiengangs Klinische Pflege mit abgeschlossenem Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum Mutterhaus sind: Johanna Follmann, Linda Haas, Annika Hartwich, Jan Munhoven und Anna Rotthaus.

Die erfolgreichen Absolventinnen des letzten dualen Bachelorstudiengangs Klinische Pflege mit abgeschlossenem Examen in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege am Klinikum Mutterhaus sind: Laura Backes, Nora Gerards und Lara Scheit.