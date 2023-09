Richter mit Hockeyschlägern schwerstverletzt: Zielfahnder und SEK nehmen drei Schwerkriminelle fest

SAARBRÜCKEN. Am heutigen Dienstagnachmittag, 19.09.2023, gelang dem Dezernat für Zielfahndung und dem SEK in enger Zusammenarbeit mit der Fahndungsdienststelle Frankfurt a.M. in einem Wohnanwesen in Völklingen die Festnahme von drei seit mehreren Monaten flüchtigen Straftätern.

Es handelt sich um einen 33- und 36-jährigen Rumänen und einen 19 Jahre alten Mann mit französischer Staatsangehörigkeit. Ihnen wird vorgeworfen, im April 2022 in Frankfurt a.M. im Rahmen eines “Friedensgespräches” einen Friedensrichter hinterhältig mit mehreren Personen mit Hockeyschlägern schwerst verletzt zu haben.

Durch den Angriff erlitt das Opfer schwerste Kopfverletzungen und verlor sein rechtes Auge. Von dem Vorfall wurde von den Tätern ein Video als “Warnung” ins Netz gestellt und sie brüsteten sich hiermit.

Das Strafverfahren wurde in Frankfurt a.M. als versuchtes Tötungsdelikt bearbeitet. Da die vorgen. Personen einer ethnischen Minderheit angehören und europaweit vernetzt sind, gestaltete sich die Fahndung nach ihnen schwierig.

Es gab auch Anhaltspunkte, dass sich die Gesuchten im Saarland aufhalten. Aus diesem Grund wurde die Fahndungsdienststelle Frankfurt a.M. durch hiesiges Dezernat Zielfahndung des saarländischen Landespolizeipräsidiums (LPP) unterstützt. In mühevoller, langwieriger Ermittlungsarbeit gelang es den Beamten der Fahndungsdienststelle Frankfurt a.M. und der Zielfahndung Saarland die Flüchtigen in mehreren von ihnen genutzten Anwesen in Dillingen und Völklingen, wo sie sich bei Bekannten vor den Behörden versteckten, teilweise zu lokalisieren.

Nach enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., der Fahndungsdienststelle Frankfurt, der Zielfahndung Saarland und dem SEK erfolgte am heutigen Nachmittag der Zugriff in Völklingen.

Da bekannt war, dass die Personen offensichtlich im Besitz von Schusswaffen sind und als äußerst gewalttätig gelten, unterstützten Kräfte des SEK die Festnahmeaktion.

Alle drei gesuchten Personen konnten in einem Anwesen angetroffen und festgenommen werden. Nach ihrer Festnahme wurden sie (von zwischenzeitlich im Saarland eingetroffenen Beamten aus Hessen) nach Frankfurt a.M. verbracht. Dort werden sie am morgigen Tag (20.09.23) dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.