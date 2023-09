Luxemburg: Pistole ins Gebüsch geworfen – Festnahme nach Schlägerei in Esch-Alzette

ESCH-ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde am 17.09.2023 in der Rue d’Audun in Esch-Alzette gegen 18.45 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gemeldet.

Vor Ort konnte eine Polizeistreife einen der mutmaßlichen Täter antreffen, der beim Anblick der Beamten eine Luftdruckpistole ins Gebüsch warf und zu flüchten versuchte. Er konnte umgehend gestoppt und immobilisiert werden.

Ersten Informationen zufolge war es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, wobei der Tatverdächtige den Opfern mehrere Faustschläge versetzte. Drei der Opfer wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Der Mann wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.