Prüfungen für den Fischereischein in Trier: 32 erfolgreiche Absolventen erhalten Zertifikate

TRIER. Im Trierer Rathaus erhielten insgesamt 32 erfolgreiche Absolventen der staatlichen Fischereiprüfung ihre Zertifikate. Dabei wurden Fragen zur allgemeinen und speziellen Fischkunde, Gewässer-, Geräte- und Gesetzeskunde sowie dem Natur- und Tierschutz gestellt.

Die Prüfung wird durch einen eigenen Ausschuss begleitet. Mitglieder sind Kreisfischereiberater Marc Rosengarten, Horst Tombers, Thorsten Linz und Herbert Kleis als Vertreter der Fischereiorganisationen sowie Ordnungsamtsleiter Christian Fuchs und Reinhard Benzkirch (Abteilungsleiter Sicherheit, Ordnung und Verkehr) als Vertreter der Unteren Fischereibehörde der Stadt und der Kreisverwaltung. Wer die Fischerei in Deutschland ausüben will, braucht einen Fischereischein. Er kann in Rheinland-Pfalz für eines oder fünf Jahre Jahre ausgestellt werden und ermöglicht es dem Inhaber in allen Bundesländern die Fischerei auszuüben. Für das Angeln benötigt man zusätzlich einen Erlaubnisschein des Berechtigten oder Pächters des jeweiligen Gewässers.

Wer an der nächsten staatlichen Fischerprüfung im Dezember teilnehmen will, muss am Tag der Prüfung das 13. Lebensjahr vollendet haben und einen Antrag auf Zulassung zur Prüfung bis spätestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin bei der Unteren Fischereibehörde der Stadt oder des Kreises abgeben, wo man seinen Hauptwohnsitz hat. Zudem müssen vorher ein Vorbereitungslehrgang zur Fischerprüfung und ein achtstündiger Praxistag absolviert werden. Das wird durch die zuständigen Fischereiorganisationen und als Onlinekurs angeboten.

Das Zeugnis der erfolgreichen Prüfung berechtigt zur Ausstellung des Fischereischeins. Er kann dann bei der Stadt- oder Verbandsgemeindeverwaltung gekauft werden. Weitere Informationen bei Ulrike Tambor, Untere Fischereibehörde im Rathaus, Telefon: 0651/718-3327, E-Mail: ordnungsamt@trier.de. (Quelle: Stadt Trier)