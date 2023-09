Vulkaneifel: Gewalt nach Zusammenstoß bei Fußballspiel – 36-Jähriger schlägt auf Gegenspieler ein

DAUN. Am 17.9.2023, gegen 13.00 Uh,r kam es im Zusammenhang mit einem Fußballspiel am Sportplatz in Daun zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-Jährigen und einem 22-Jährigen. Beide Beteiligten waren Spieler der gegeneinander antretender Mannschaften.

Weil im Rahmen eines Spielzuges der im im Ballbesitz befindliche 36-Jährige abrupt bremste, lief der gegnerische Spieler in diesen hinein. Der Beschuldigte nahm dies zum Anlass, unmittelbar auf den 22-Jährigen einzuschlagen.

Nur durch das Einschreiten von weiteren Personen ließ der 36-Jährige von dem 22-Jährigen ab. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)