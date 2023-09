Rascheid: Kupferdiebe schlagen zu – Regenrinnen von Grillhüttendach gerissen

HERMESKEIL/RASCHEID. Wie die Polizei in Rascheid mitteilt, kam es im Zeitraum von Dienstag, 12.09.2023, ca. 10.30 Uhr, bis Mittwoch, 13.09.2023, ca. 11.00 Uhr, an der Grillhütte in Rascheid zum Diebstahl von zwei, aus Kupfer gefertigten Regenrinnen.

Die bis dato unbekannten Täter rissen dabei besagte Regenrinnen vom Dach und beschädigten so auch Teile der Dachverkleidung. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 1700EUR.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0.