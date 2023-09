Zehnjährige missbraucht: Polizei widerspricht Gerüchten – Tatverdächtiger weiter in U-Haft

EDENKOBEN. Im Entführungs- und Missbrauchsfall einer Zehnjährigen in Edenkoben haben Polizei und Staatsanwaltschaft Gerüchten zur Freilassung des Tatverdächtigen widersprochen.

Der 61-Jährige sitze weiterhin in Untersuchungshaft und befinde sich in einer Justizvollzugsanstalt, teilten die Behörden am Mittwoch mit.

In sozialen Netzwerken habe es Gerüchte gegeben, der Mann sei entlassen worden. Daraufhin hätten sich besorgte Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei gemeldet.

Der 61 Jahre alte Tatverdächtige soll im pfälzischen Edenkoben am Montag ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg im Auto entführt und sexuell missbraucht haben. Nach einer Verfolgungsjagd mit mehreren Unfällen nahmen Polizisten ihn fest. Die Zehnjährige war nach Angaben der Ermittler auf dem Rücksitz des Fahrzeugs gefunden worden. Wie sich der in Untersuchungshaft sitzende Mann der Zehnjährigen bemächtigen konnte, wird noch ermittelt.