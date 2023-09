Getöteter Gaststätteninhaber: 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

LUDWIGSHAFEN. Im Fall des getöteten Gaststätteninhabers in Ludwigshafen haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst.

Der 25-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft, teilten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Montag mit. Dem Mann, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte, wird Totschlag vorgeworfen. Zu seiner Nationalität lagen zunächst keine Angaben vor.

Der 25-Jährige wurde am Sonntag festgenommen und am Tag darauf einem Haftrichter vorgeführt. Zum genauen Ablauf der Tat und dem Motiv liefen weiterhin Ermittlungen, hieß es. Der Verdächtige habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Das 57-jährige Opfer war am späten Nachmittag des 28. August mit schwersten Verletzungen in seiner Gaststätte entdeckt worden. Der Rettungsdienst konnte den Mann zunächst wiederbeleben, er starb aber kurz darauf im Krankenhaus an den Schnitt- und Stichverletzungen.