Auf dem Weg zum Fussball bewusstlos zusammengebrochen: Zwei Ersthelfer retten Mann das Leben

MAINZ. Zwei Männer haben auf dem Weg zu einem Fußballspiel einem anderen Mann das Leben gerettet.

Die drei Fußballfans wollten am Samstag das Freundschaftsspiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem MSV Duisburg besuchen und kamen in einem Bus ins Gespräch, als einer der Männer bewusstlos zusammenbrach, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin zogen die 29 und 36 Jahre alten Ersthelfer den Bewusstlosen aus dem Bus auf eine Straße und begannen ihn zu reanimieren.

Ein Notarzt konnte den Mann mit Hilfe eines Defibrillators schließlich stabilisieren. Die Erste-Hilfe-Maßnahmen sollen laut Arzt maßgeblich zum Überleben des Mannes beigetragen haben. Warum der Mann kollabierte, konnte die Polizei nicht sagen.