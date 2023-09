Graach: 80-Jähriger donnert mit Pkw in Hauswand und Motorräder

GRAACH. Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, wurde sie am heutigen Sonntag, 10.09.2023, gegen 16:50 Uhr von einem Verkehrsunfall in Graach in Kenntnis gesetzt.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 80-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dabei nicht nur eine Hauswand, sondern auch zwei geparkte Motorräder beschädigte, bevor er an einer Leitplanke zum Stehen kam. Auch eine Straßenlaterne und ein Hinweisschild eines örtlichen Weingutes sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Da es sich um zwei hochpreisige Motorräder handelte, dürfte insgesamt einen Schaden von über 50.000 Euro entstanden sein.

In der Atemluft des Fahrzeugführers bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde, ehe er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.