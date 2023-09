Grausame Wahrheit: Polizei finde Leiche von Vermisster

SAARBRÜCKEN. Die Leiche der Frau, die gestern (07.09.2023) im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen im Bereich Neunkirchen-Sinnerthal gefunden worden war, wurde heute in der Rechtsmedizin obduziert. Die Todesursache konnte bislang nicht eindeutig festgestellt werden. Die eingerichtete Moko Bike ermittelt jetzt wegen einem Sexualdelikt.

Nach der Frau, die am vergangenen Dienstag (05.09.2023) bei der Polizei in Neunkirchen vermisst gemeldet worden war, wurde öffentlich gefahndet. Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass die Frau, die einen auffälligen, blauen Fahrradhelm getragen hatte, mit ihrem schwarzen E-Bike verunglückt sein könnte. Deshalb suchten Einsatzkräfte der Polizei Neunkirchen und der Bereitschaftspolizei mit einer Drohne entlang von Radstrecken, auf denen die Gesuchte häufig unterwegs war, konnten jedoch weder die Frau noch deren Fahrrad auffinden.

Weil keine brauchbaren Hinweise zu einem möglichen Verbleib der Verschwundenen oder deren E-Bike ein-gegangen waren, wollten die Ermittler ein Gewaltverbrechen zum Nachteil der Frau nicht mehr gänzlich ausschließen.

Die erneute, intensive Suche führte gestern Nachmittag kurz nach 15 Uhr zum Auffinden der Leiche in einem schwer zugänglichen Waldstück in der Nähe der Kläranlage Sinnerthal. Mittlerweile gehen die Ermittler davon aus, dass die Vermisste am Dienstag (05.09.2023), zwischen 08 Uhr und 16 Uhr, dort Opfer eines Sexualdeliktes wurde.

Die Ermittler der mehr als 20-köpfigen MoKo halten es für möglich, dass Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerinnen, im Bereich der in der Nähe des Leichenfundortes vorbeiführenden B 41 Beobachtungen oder gar Aufnahmen gemacht haben, die der Polizei bei den Ermittlungen weiterhelfen könnten.

Das Mobiltelefon der Toten war im Zuge der Suche an einem nahegelegenen Kreisverkehr der B41 (Sinnerthal, bei Landsweiler-Reden, in Richtung Autobahn A 8) gefunden worden. Beobachtungen am genannten Kreisverkehr könnten deshalb ebenfalls für die Fahnder interessant sein.

Auch sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Umständen des Todes der Frau geben können oder anderweitige Auffälligkeiten in dem gesamten Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

Für Hinweise wurde unter der Rufnummer 0800 330 4614 ein eigenes Hinweistelefon eingerichtet.

Die Ermittlungen dauern an.