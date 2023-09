43-jähriger Fahrer kracht frontal in den Gegenverkehr: 3 Schwerverletzte

NEUNKIRCHEN. Wie die Polizei Neunkirchen im Saarland mitteilt, ereignete sich am heutigen Vormittag gegen 10:50 Uhr in der Straße Boxbergweg in Neunkirchen ein Verkehrsunfall mit vier teilweise schwerverletzten Fahrzeuginsassen im Begegnungsverkehr.

Der 43-jährige Unfallverursacher aus Neunkirchen befuhr mit seinem VW Golf den Boxbergweg, aus Richtung Königstraße kommend, und kam in einer leichten Linkskurve, ca. 150 m vor der Einmündung zur Grubenstraße, aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur.

Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW der Marke Dacia Sandero im Frontbereich.

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Unfallgegners auf die Beifahrerseite gekippt. Durch das Unfallgeschehen wurde der Unfallverursacher leicht, seine 44-jährige Beifahrerin, sowie der 44-jährige Unfallgegner und dessen 40-jährige Beifahrerin schwer verletzt und nach einer Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der 44-jährige Unfallgegner muss aufgrund seiner Verletzungen notoperiert werden. Eine der unfallbeteiligten Beifahrerinnen muss auf der Intensivstation überwacht werden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht bei keiner der Personen eine Lebensgefahr. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Unfallstelle ist derzeit noch wegen andauernder Reinigungsarbeiten gesperrt. Mit der Freigabe der Strecke wird für ca. 17:00 Uhr gerechnet.