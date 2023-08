Einbruch in Supermarkt in Trier-West: Alkohol und Lebensmittel geklaut – polizeibekannter Tatverdächtiger festgenommen

TRIER. In der Nacht vom 28. auf den 29. August kam es zu einem Einbruch in einen Supermarkt in Trier-West. Dabei öffnete der Beschuldigte gewaltsam die Eingangstür.

Im Supermarkt entwendete er neben Alkohol auch Lebensmittel und flüchtete im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Durch die Polizei konnte der flüchtige Täter im Rahmen einer Fahndung festgenommen werden. Der 39-Jährige war der Polizei bereits bekannt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)