LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, gilt die minderjährige Angie Gina PETTINATO derzeit als vermisst.

Zweckdienliche Informationen zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Museldall per Tel.: (+352) 244701000 oder per E-Mail: Police.MUSELDALL@police.etat.lu weitergeleitet werden.