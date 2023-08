GEROLSTEIN. Am 27.8.2023 erhielt die Polizeiinspektion Daun gegen 20.50 Uhr Kenntnis von einem aus einem Alten- und Pflegeheim in Gerolstein abgängigen 95-jährigen Mann, der an Demenz erkrankt sei.

Umgehend wurden durch die Beamtinnen und Beamten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen mit starken Kräften gestartet.

Schon gegen 21.35 Uhr konnte der vermisste ältere Herr im weitläufigen Gebäude angetroffen werden. Ihm ging es gut. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)