Nächtlicher Polizeieinsatz: Völlig betrunkene Aggro-Männer mit Eisenstangen unterwegs – Messer gefunden

FRANKENTHAL. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 3.00 Uhr, wurden der Polizei Frankenthal mehrere Personen gemeldet, welche mit Eisenstangen in der Hand im Innenstadtbereich unterwegs seien. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten auf dem Parsevalplatz vier männliche Personen im Alter zwischen 23 Jahren bis 39 Jahren festgestellt werden.

Die Männer führten Eisenstangen mit sich und waren erheblich alkoholisiert. Teilweise verhielten sich die Personen gegenüber der eingesetzten Beamten aggressiv. Alle vier Personen erhielten einen Platzverweis.

Zwei Männer im Alter von 23 Jahren und 25 Jahren kamen dem ausgesprochen Platzverweis nicht nach. Beide wurden daher in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen wurde zudem ein Messer aufgefunden und sichergestellt.

Warum die Männer die Eisenstangen mit sich führten konnte nicht abschließend geklärt werden. Zu strafbaren Handlungen im Zusammenhang mit den Eisenstangen kam es nicht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de möglich. (Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen)