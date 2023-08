Mit hohem Tempo über Verkehrskreisel: PKW fliegt mehr als zehn Meter durch die Luft und landet im Gebüsch

ENKENBACH-ALSENBORN. Leichte Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Mann bei einem Unfall am gestrigen Samstagabend am Kreisel der L 395 in Enkenbach-Alsenborn zu.

Der unter Alkoholeinwirkung stehende Kaiserslauterer befuhr gegen 23.45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße von Kaiserslautern kommend in Richtung Enkenbach-Alsenborn, als er mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Verkehrskreisel am Ortseingang zufuhr. Diesen überfuhr er dabei in gerader Richtung.

Aufgrund der Geschwindigkeit hob sein Fahrzeug ab und flog ca. zehn bis fünfzehn Meter durch die Luft. Anschließend landete er in einem angrenzenden Gebüsch, wo sein Wagen zum Stehen kam.

Der 57-Jährige wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)