Mit Taser und Schusswaffe ausgeraubt: Überfälle in Luxemburg – Fahndung bisher erfolglos

LUXEMBURG-CLAUSEN. Am Donnerstagabend wurde der Polizei ein Diebstahl mittels Gewalt auf der Allée Pierre de Mansfeld in Luxemburg-Clausen gemeldet. Ersten Informationen nach wurden drei Jugendliche von einer Personengruppe mittels Vorzeigen eines Tasers sowie einer Schusswaffe bedroht.

Bei der Schusswaffe handelte es sich möglicherweise um eine Schreckschusspistole. Bei dem Überfall wurden den Jugendlichen diverse Wertgegenstände entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Niemand wurde verletzt und eine Klage wurde entgegengenommen.

Am 25. August 2023, gegen 1.28 Uhr, meldete sich ein junger Mann bei der Polizei und gab an, von mehreren Jugendlichen an der Tramhaltestelle Hamilius in Luxemburg-Stadt überfallen worden zu sein. Ersten Angaben zufolge sei das Opfer von den Jugendlichen festgehalten und beraubt worden, bevor es sich losreißen konnte und flüchtete. Auch hier verlief die Fahndung nach den Tätern ergebnislos. (Quelle: Police Grand-Ducale)