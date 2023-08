Gerolstein: Einbruch in Waschcenter – Fenster aufgebrochen – Bargeld geklaut

GEROLSTEIN. Im Zeitraum 23.8., 22.45 Uhr bis 23.00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zum Waschcenter im Bereich der Raiffeisenstraße in Gerolstein.

Nach Überwindung des Zauns brach er gewaltsam ein Fenster auf, gelangte so in das Innere des Büro der Waschhalle und durchsuchte hier alles nach Wertgegenständen. Letztlich entwendete er einen niedrigen vierstelligen Betrag an Bargeld, den er auffand, und entfernte sich auf gleichem Wege.

Der Täter wurde auf der Videoüberwachungsanlage festgestellt und wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 35 Jahre alt, dunkles volles Haar, leichte Locken, bekleidet mit Jacke und kurzer Hose, sowie Sportschuhen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)