++ Wetter in der Region: Regen und Gewitter – bewölkt am Wochenende ++

MAINZ. In Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich die Menschen am Donnerstag gegen Regen und Gewitter wappnen. Am Morgen ist es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bereits bedeckt. Ab Nachmittag warnen die Meteorologen vor Schauern und Gewittern.

Die Höchstwerte erreichen 29 bis 34 Grad. In der Nacht kann es zu Gewitter kommen. Die Gewitterwahrscheinlichkeit bleibt laut DWD am Freitag bestehen. Am Start des Wochenendes wird es wechselhaft, bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad, in höheren Lagen bei um die 23 Grad. Am Samstag setzt sich der Trend fort, es bleibt bewölkt, allerdings ohne Regen. Die Temperaturen kühlen laut DWD auf 20 bis maximal 25 Grad ab. In höheren Lagen erreichen die Temperaturen 18 Grad. (Quelle: dpa)