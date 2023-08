Tierische Verfolgungsjagd auf der A64: Freilaufendes Schaf legt Verkehr lahm

TRIERWEILER/A64. Am heutigen Freitag, den 18.08.2023, meldeteten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 10.15 Uhr der Polizei ein freilaufendes, braunes Schaf auf der A64 Höhe Trierweiler im Baustellenbereich.

Das Tier wurde durch Streifenwagenbesatzungen der zentralen Verkehrsdienste Wittlich, der Polizeiinspektion Trier sowie der Polizeiautobahnstation Schweich über mehrere hundert Meter fußläufig über die Autobahn verfolgt bevor es schließlich bei günstiger Gelegenheit ca. einen Kilometer vor dem Parkplatz Markusberg eingefangen werden konnte.

In der Folge musste das Kamerun Schaf an allen vier Beinen gefesselt und beruhigt werden. Anschließend wurde das Tier mittels Trage der Feuerwehren Langsur und Sirzenich über die für längere Zeit vollgesperrte Autobahn zu einem Pritschenfahrzeug der Autobahnmeisterei Schweich verbracht und schlussendlich zu einem nahegelegenen Tierarzt in Trierweiler abtransportiert.

Sowohl das Einfangen, als auch den Transport zum Tierarzt hat das Tier unbeschadet überstanden und kann von seinem rechtmäßigen Besitzer bei der Tierarztpraxis Mayer (Tierarztpraxis am Luisenhof) in Trierweiler abgeholt werden.

Ob es überhaupt tatsächlich einen Eigentümer des Tieres gibt oder ob es sich möglicherweise um ein herrenloses, freilaufendes Schaf handelt konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Eine Ohrmarke oder Vergleichbares hat das Tier nicht. Die Ermittlungen dahingehend dauern an.