Pkw-Fahrerin übersieht Motorrad: Biker schwerstverletzt mit Hubschrauber in Klinik

NEITENSEN/ALTENKIRCHEN. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 256 im Westerwald zwischen Altenkirchen und Neitersen ist ein 81 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, soll eine 35 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen mit ihrem Wagen den Mann übersehen haben, der ihr auf dem Motorrad entgegenkam.

Der Motorradfahrer wurde schwerstverletzt von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Bundesstraße wurde am Ortsausgang Neitersen in Richtung Schöneberg für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Aufgrund der Baustelle in Weyerbusch sei es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.