Falsche Anschuldigung: AfD-Anhänger verbreitet erfundene Geschichte über Messerattacke im Trierer Südbad

TRIER. Im sozialen Netzwerk Facebook wurde gestern von einem Anhänger der AfD ein Posting über eine angebliche Messerstecherei im Trierer Südbad verbreitet.

In dem Post heißt es auszugsweise: “…Bis auf einmal Migranten Streit angefangen haben, da zieht dieser H…sohn ein Messer und hat mein kleinen Bruder sein Freund mit mehreren Stichen zusammen gestochen so das er jetzt im Krankenhaus liegt und um sein Leben am kämpfen ist.”. Danach ruft der Verfasser mehrfach zur Wahl der AfD auf.

Eine schockierende Geschichte, die nur einen entscheidenden Haken hat: Sie ist vollständig erfunden und erlogen!

Laut dem Pressesprecher der Polizei Trier und dem Schwimmbadbetreiber Stadtwerke Trier hat es einen solchen Vorfall im Trierer Südbad nie gegeben. Auch die Rettungsdienste in Trier verzeichneten keinen Einsatz am Südbad.

Dem Verfasser des Facebook-Postings vom Mittwoch erwarten nun ernste Konsequenzen: Die Trierer Kriminalpolizei prüft eine Strafverfolgung des Urhebers wegen “übler Nachrede, dem Vortäuschen einer Straftat und auch wegen möglicher Volksverhetzung”.